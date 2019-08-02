Бойовики в зоні ООС двічі відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики двічі обстріляли українські позиції. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
“Від початку поточної доби сьогодні, 2 серпня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 2 провокаційні обстріли українських позицій з боку бойовиків”, — сказав Гуцуляк.
О 07:25 від окупованого села Василівка противник відкрив вогонь з гранатометів по оборонцям Новоселівки Другої. З 08:20 ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі села Нижньотепле. Бойовики вели вогонь з напрямку від села Обозне.
Також, повідомляється, що втрат внаслідок ворожих збройних провокацій від початку доби серед українських військових немає.
Нагадаємо, 1 серпня підрозділи ООС дотримувалися сталого режиму припинення вогню.