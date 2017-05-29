Бойовики в червні ініціюють призов на військову службу - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Російське командування в ОРДЛО ініціювало проведення з початку червня на окупованому Донбасі спеціального призову на військову службу фахівців військових спеціальностей з досвідом бойових дій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
"Російське окупаційне командування ініціювало проведення з початку червня цього року на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей спеціального призову на військову службу фахівців військових спеціальностей з досвідом бойових дій для комплектування вакантних посад у артилерійських, мінометних, інженерних та підрозділах зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що при цьому не враховується вік та стан здоров’я призовників.
Нагадаємо, бойовик-дезертир викрав грошову винагороду особового складу.