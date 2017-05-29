Боевики в июне инициируют призыв на военную службу - разведка

"Российское оккупационное командование инициировало проведение с начала июня этого года на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей специального призыва на военную службу специалистов военных специальностей с опытом боевых действий для комплектования вакантных должностей в артиллерийских, минометных, инженерных и подразделениях связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом не учитывается возраст и состояние здоровья призывников.

Напомним, боевик-дезертир похитил денежное вознаграждение личного состава.