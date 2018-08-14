Бойовики уночі проводять тренування артилерійських і танкових підрозділів – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Донбасі бойовики проводять тренування артилерійських і танкових підрозділів, а також навчання медичного персоналу з питань одночасного прийняття великої кількості поранених. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ підвищило інтенсивність бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК ЗС РФ. Особлива увага приділяється досягненню узгодженості дій танкових, артилерійських і мотострілецьких підрозділів та підрозділів розвідки й логістичного забезпечення. Зокрема, противник збільшив кількість занять і тренувань з висування підрозділів на лінію розмежування з подальшим їх виходом у визначені райони зосередження", - розповів Д.Гуцуляк.
Також він додав, що за інформацією розвідки, у нічний час проводились тренування артилерійських і танкових підрозділів 11-го окремого мотострілецького полку 1 АК (м. Донецьк) та 4-ї окремої мотострілецької бригади 2 АК (м. Алчевськ).
Відпрацьовувались питання вогневого ураження позицій підрозділів Об’єднаних сил. Водночас проводились навчання медичного персоналу з питань одночасного прийняття великої кількості поранених.
Нагадаємо, минулої доби, 13 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 11 разів із важкого озброєння.