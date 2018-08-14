Бойовики уночі проводять тренування артилерійських і танкових підрозділів – розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ підвищило інтенсивність бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК ЗС РФ. Особлива увага приділяється досягненню узгодженості дій танкових, артилерійських і мотострілецьких підрозділів та підрозділів розвідки й логістичного забезпечення. Зокрема, противник збільшив кількість занять і тренувань з висування підрозділів на лінію розмежування з подальшим їх виходом у визначені райони зосередження", - розповів Д.Гуцуляк.



Також він додав, що за інформацією розвідки, у нічний час проводились тренування артилерійських і танкових підрозділів 11-го окремого мотострілецького полку 1 АК (м. Донецьк) та 4-ї окремої мотострілецької бригади 2 АК (м. Алчевськ).



Відпрацьовувались питання вогневого ураження позицій підрозділів Об’єднаних сил. Водночас проводились навчання медичного персоналу з питань одночасного прийняття великої кількості поранених.



Нагадаємо, минулої доби, 13 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 11 разів із важкого озброєння.



