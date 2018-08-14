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Боевики ночью проводят тренировки артиллерийских и танковых подразделений - разведка

Киев • УНН

 • 7982 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. На Донбассе боевики проводят тренировки артиллерийских и танковых подразделений, а также обучение медицинского персонала по вопросам одновременного принятия большого количества раненых. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Боевики ночью проводят тренировки артиллерийских и танковых подразделений - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск повысило интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ. Особое внимание уделяется достижению согласованности действий танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и подразделений разведки и логистического обеспечения. В частности, противник увеличил количество занятий и тренировок по выдвижению подразделений на линию разграничения с последующим их выходом в определенные районы сосредоточения", - рассказал Д. Гуцуляк.

Также он добавил, что по информации разведки, в ночное время проводились тренировки артиллерийских и танковых подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК (м. Донецьк) и 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК (г. Алчевск).

Отрабатывались вопросы огневого поражения позиций подразделений Объединенных сил. В то же время проводились обучения медицинского персонала по вопросам одновременного принятия большого количества раненых.

Напомним, за минувшие сутки, 13 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Боевики 41 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.

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