Боевики ночью проводят тренировки артиллерийских и танковых подразделений - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск повысило интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ. Особое внимание уделяется достижению согласованности действий танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и подразделений разведки и логистического обеспечения. В частности, противник увеличил количество занятий и тренировок по выдвижению подразделений на линию разграничения с последующим их выходом в определенные районы сосредоточения", - рассказал Д. Гуцуляк.



Также он добавил, что по информации разведки, в ночное время проводились тренировки артиллерийских и танковых подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК (м. Донецьк) и 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК (г. Алчевск).



Отрабатывались вопросы огневого поражения позиций подразделений Объединенных сил. В то же время проводились обучения медицинского персонала по вопросам одновременного принятия большого количества раненых.



Напомним, за минувшие сутки, 13 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Боевики 41 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.



