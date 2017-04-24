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Бойовики у "ЛНР" масово зрізають кабель електромереж - “Інформаційний спротив”

Київ • УНН

 • 12861 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. “Прокуратура ЛНР” проводить розслідування масових випадків зрізання кабелів електромереж в Попаснянському районі на Луганщині. Про це повідомив у Facebook народний депутат, координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.

“Прокуратура ЛНР" проводить розслідування масових випадків зрізання кабелів електромереж в Попаснянському районі "військовослужбовцями“ "7-ї омсбр“ окупантів з Брянки. На думку "правоохоронців“, розкрадання кабелів проходить організовано, до чого причетний безпосередньо командування "бригади“ бойовиків”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в "Інформаційному спротиві" розповіли хронологію подій після вибуху авто місії ОБСЄ.

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