Боевики в "ЛНР" массово срезают кабель электросетей - "Информационный сопротивление"

"Прокуратура ЛНР" проводит расследование массовых случаев срезания кабелей электросетей в Попаснянском районе "военнослужащими" "7-й омсбр" оккупантов из Брянки. По мнению "правоохранителей", хищения кабелей проходит организованно, к чему имеет прямое командование "бригады" боевиков", - говорится в сообщении.

Напомним, в "Информационном сопротивлении" рассказали хронологию событий после взрыва авто миссии ОБСЕ.