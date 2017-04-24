Боевики в "ЛНР" массово срезают кабель электросетей - "Информационный сопротивление"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. "Прокуратура ЛНР" проводит расследование массовых случаев срезания кабелей электросетей в Попаснянском районе Луганской области. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"Прокуратура ЛНР" проводит расследование массовых случаев срезания кабелей электросетей в Попаснянском районе "военнослужащими" "7-й омсбр" оккупантов из Брянки. По мнению "правоохранителей", хищения кабелей проходит организованно, к чему имеет прямое командование "бригады" боевиков", - говорится в сообщении.
Напомним, в "Информационном сопротивлении" рассказали хронологию событий после взрыва авто миссии ОБСЕ.