Бойовики у Кримському за півгодини випустили 19 мін по позиціях сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Минулої доби бойовики обстріляли з мінометів та гранатометів Кримське, випустивши при цьому 19 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Бойовики значно зменшили кількість обстрілів по всій лінії зіткнення протягом минулої доби. Єдиним виключенням було Кримське, яке окупанти вдень активно обстріляли з мінометів та гранатометів. За півгодини ворог випустив 19 мін по наших позиціях", - сказав він.
Крім цього, ближче до півночі бойовики відкрили вогонь з гранатометів по Новозванівці. Загалом усі обстріли мали епізодичний характер.
В сього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 3 ворожих обстріли, зокрема 2 – з важкого озброєння.
Як передавав УНН, доба у зоні АТО минула без втрат для українських військових.