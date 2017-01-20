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Бойовики у Кримському за півгодини випустили 19 мін по позиціях сил АТО

Бойовики у Кримському за півгодини випустили 19 мін по позиціях сил АТО

Київ • УНН

 • 6785 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Минулої доби бойовики обстріляли з мінометів та гранатометів Кримське, випустивши при цьому 19 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Бойовики значно зменшили кількість обстрілів по всій лінії зіткнення протягом минулої доби. Єдиним виключенням було Кримське, яке окупанти вдень активно обстріляли з мінометів та гранатометів. За півгодини ворог випустив 19 мін по наших позиціях", - сказав він.

Крім цього, ближче до півночі бойовики відкрили вогонь з гранатометів по Новозванівці. Загалом усі обстріли мали епізодичний характер.

В сього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 3 ворожих обстріли, зокрема 2 – з важкого озброєння.

Як передавав УНН, доба у зоні АТО минула без втрат для українських військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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