Боевики в Крымском за полчаса выпустили 19 мин по позициям сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. За прошедшие сутки боевики обстреляли из минометов и гранатометов Крымское, выпустив при этом 19 мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает УНН.
"Боевики значительно уменьшили количество обстрелов по всей линии столкновения за прошедшие сутки. Единственным исключением было Крымское, которое оккупанты днем активно обстреляли из минометов и гранатометов. Через полчаса враг выпустил 19 мин по нашим позициям", - сказал он.
Кроме этого, ближе к полуночи боевики открыли огонь из гранатометов по Новозвановке. В общем все обстрелы носили эпизодический характер.
Всего за прошедшие сутки на луганском направлении произошло 3 вражеских обстрела, в том числе 2 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, сутки в зоне АТО прошли без потерь для украинских военных.