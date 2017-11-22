Бойовики тримають у заручниках десятьох жінок – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України, десять з яких – жінки. Про це заявила учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу парламенту.
“Сьогодні у заручниках в ОРДЛО незаконно утримуються 158 українців, серед яких 10 жінок. На жаль, сьогодні в умовах протидії гібридній війні проти Росії, жінки продовжують страждати від збройної агресії на Донбасі,” - повідомила політик.
Вона зазначила, що гуманітарні наслідки агресії РФ на Донбасі можна охарактеризувати як жахливі, адже сьогодні в Україні 1374 жінок стали вдовами та 2190 жінок втратили своїх синів.
Нагадаємо, за словами І.Геращенко, в анексованому Криму незаконно утримують понад 50 людей, більшість з яких – представники кримськотатарського народу.