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Бойовики тримають у заручниках десятьох жінок – Геращенко

Бойовики тримають у заручниках десятьох жінок – Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України, десять з яких – жінки. Про це заявила учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу парламенту.

“Сьогодні у заручниках в ОРДЛО незаконно утримуються 158 українців, серед яких 10 жінок. На жаль, сьогодні в умовах протидії гібридній війні проти Росії, жінки продовжують страждати від збройної агресії на Донбасі,” - повідомила політик.

Вона зазначила, що гуманітарні наслідки агресії РФ на Донбасі можна охарактеризувати як жахливі, адже сьогодні в Україні 1374 жінок стали вдовами та 2190 жінок втратили своїх синів.

Нагадаємо, за словами І.Геращенко, в анексованому Криму незаконно утримують понад 50 людей, більшість з яких – представники кримськотатарського народу.

Українські Національні Новини

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