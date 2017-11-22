Боевики держат в заложниках десять женщин - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины, десять из которых - женщины. Об этом заявила участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
"Сегодня в заложниках в ОРДЛО незаконно содержатся 158 украинцев, среди которых 10 женщин. К сожалению, сегодня в условиях противодействия гибридной войне против России, женщины продолжают страдать от вооруженной агрессии на Донбассе", - сообщила политик.
Она отметила, что гуманитарные последствия агрессии РФ на Донбассе можно охарактеризовать как ужасные, поскольку сегодня в Украине 1374 женщин стали вдовами и 2190 женщин потеряли своих сыновей.
Напомним, по словам И.Геращенко, в аннексированом Крыму незаконно удерживают более 50 человек, большинство из которых - представители крымскотатарского народа.