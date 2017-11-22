Боевики держат в заложниках десять женщин - Геращенко

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 1315 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 1674 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 21391 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 36361 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103969 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111956 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133364 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107167 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108628 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113277 просмотра

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Боевики держат в заложниках десять женщин - Геращенко

Боевики держат в заложниках десять женщин - Геращенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины, десять из которых - женщины. Об этом заявила участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Сегодня в заложниках в ОРДЛО незаконно содержатся 158 украинцев, среди которых 10 женщин. К сожалению, сегодня в условиях противодействия гибридной войне против России, женщины продолжают страдать от вооруженной агрессии на Донбассе", - сообщила политик.

Она отметила, что гуманитарные последствия агрессии РФ на Донбассе можно охарактеризовать как ужасные, поскольку сегодня в Украине 1374 женщин стали вдовами и 2190 женщин потеряли своих сыновей.

Напомним, по словам И.Геращенко, в аннексированом Крыму незаконно удерживают более 50 человек, большинство из которых - представители крымскотатарского народа.

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