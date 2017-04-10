Бойовики стріляли з важкого озброєння на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Минулої доби у Красногорівці та Новотроїцькому ворог задіяв міномети та бронетехніку. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Ввечері відбувся ворожий обстріл у Красногорівці. Окрім легкого озброєння, бойовики застосовували міномет.Дуже неспокійно було у Новотроїцькому. Основні бойові дії велися між 16-ю та 19-ю годиною. Ворог задіяв міномети та бронетехніку. Також противник обстріляв три інші українські передові позиції — у Новомихайлівці, Новогригорівці та Чермалику”, — повідомив він.
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За його словами, на ділянках фронту Павлопіль — Широкине, противник не застосовував важке озброєння. Але ситуація, як і раніше напружена: через ворожу активність спокійних місць на цьому 20-км відрізку немає.
“Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 27 ворожих обстрілів, зокрема 3 — з важкого озброєння”, — додав він.