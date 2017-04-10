Боевики стреляли из тяжелого вооружения на мариупольском направлении

"Вечером состоялся вражеский обстрел в Красногоровке. Кроме легкого вооружения, боевики применяли миномет. Очень неспокойно было в Новотроицком. Основные боевые действия велись между 16-ю и 19-ю часами. Враг задействовал минометы и бронетехнику. Также противник обстрелял три другие украинские передовые позиции - в Новомихайловке, Новогригорьевке и Чермалыке", - сообщил он.

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По его словам, на участках фронта Павлополь - Широкино, противник не применял тяжелое вооружение. Но ситуация по-прежнему напряженная: через вражескую активность спокойных мест на этом 20-км отрезке нет.

"Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 27 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения", - добавил он.