Бойовики сьогодні чотири рази порушили “новорічне перемир’я” — штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили чотири обстріли позицій Збройних сил України, але українські військові вогонь у відповідь не відкривали, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.
“Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили чотири провокаційні обстріли позицій сил АТО”, — наголосили у прес-центрі штабу.
Зокрема, за інформацією штабу, на луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь по наших оборонних укріпленнях з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки поблизу Луганського.
“А у районі Новолуганського та Золотого активізувалисися ворожі снайпери, які обстрілював опорні пункти української армії”, — додали у прес-центрі.
Крім того, за даними штабу, на донецькому напрямку, в обідню пору, зі стрілецької зброї противник порушував перемир’я біля шахти Бутівка. Але українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
У штабі вкотре наголосили, що підрозділи Збройних сил України забезпечують виконання усіх заходів з підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей.
Як повідомляв УНН, минула доба в АТО пройшла без втрат серед українських військових.