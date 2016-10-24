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Бойовики сьогодні 25 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб АТО

Бойовики сьогодні 25 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування здійснили протягом сьогоднішнього дня 25 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні АТО. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

“З опівночі і до 18 години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ по позиціях Збройних Сил України зафіксовано 25 випадків відкриття вогню”, — зазначили у штабі.

Найбільше обстрілів, за інформацією прес-центру АТО, сталося на маріупольському напрямку відбулось. Зокрема, уточнили у штабі, бойовики здійснили 15 обстрілів.

“У районах Гранітного та Гнутового бойовики використовували стрілецьку зброю, в Красногорівці і Павлополі проти сил АТО противник вів вогонь з мінометів калібру 82мм, а в Широкіному і Мар’їнці — з кулеметів, гранатометів та мінометів 120 калібру”, — повідомили у штабі АТО.

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На донецькому напрямку, зазначили у прес-центрі, окупанти 8 разів порушували режим тиші. “Обстріли в Луганському відбулись із застосуванням кулеметів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, а в Авдіївці, окрім цього, — з мінометів калібру 120мм”, — додали у штабі.

Найменшу кількість обстрілів було зафіксовано, за даними прес-центру, на Луганщині. Окупанти 2 рази обстріляли захисників Новолександрівки з мінометів калібру 82мм та гранатометів, — зауважили у штабі АТО.

Нагадаємо, протягом минулої доби, з 23 на 24 жовтня, в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув, проте сім бійців отримали поранення.

Українські Національні Новини

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