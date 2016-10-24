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Боевики сегодня 25 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб АТО

Киев • УНН

 • 4885 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования осуществили в течение сегодняшнего дня 25 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

"С полуночи и до 18 часов вечера в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск по позициям Вооруженных Сил Украины зафиксировано 25 случаев открытия огня", - отметили в штабе.

Больше всего обстрелов, по информации пресс-центра АТО, произошло на мариупольском направлении. В частности, уточнили в штабе, боевики совершили 15 обстрелов.

"В районах Гранитного и Гнутово боевики использовали стрелковое оружие, в Красногоровке и Павлополе против сил АТО противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, а в Широкино и Марьинке - из пулеметов, гранатометов и минометов 120 калибра", - сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении, отметили в пресс-центре, оккупанты 8 раз нарушали режим тишины. "Обстрелы в Луганском произошли с применением пулеметов, гранатометов различных систем, вооружения БМП, а в Авдеевке, кроме этого, - из минометов калибра 120 мм", - добавили в штабе.

Наименьшее количество обстрелов было зафиксировано, по данным пресс-центра, в Луганской области. Оккупанты 2 раза обстреляли защитников Новолександровки из минометов калибра 82 мм и гранатометов, - отметили в штабе АТО.

Напомним, за прошедшие сутки, с 23 на 24 октября, в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, однако семь бойцов получили ранения.

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