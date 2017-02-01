Бойовики різко збільшили кількість патрулів у Донецьку через "українських диверсантів" - "Інформаційний спротив"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовики на Донбасі різко збільшили кількість фільтраційних заходів, посилили патрулювання та масово проводять перевірки документів через ствердження “МДБ ДНР” про проникнення в західні райони Донецька “українських диверсантів”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“З початком загострення в районі Авдіївки, в Донецьку (Спартак, Київський район) окупанти різко посилили фільтраційні заходи поблизу розташування своїх формувань, спостерігається збільшення кількості патрулів та масові перевірки документів. Такі заходи проводяться за наполяганням „військової розвідки“ „МГБ ДНР“, яка стверджує, що в західні райони Донецька масово проникли „українські диверсанти“ для установки поблизу важливих об’єктів якихось „цілевказників“ для артилерії ЗСУ”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Україна закликала РФ надати місії ОБСЄ доступ до окупованих територій Донбасу.