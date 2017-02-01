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Боевики резко увеличили количество патрулей в Донецке из-за "украинских диверсантов" - "Информационное сопротивление"

Киев • УНН

 • 9229 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Боевики в Донбассе резко увеличили количество фильтрационных мероприятий, усилили патрулирование и массово проводят проверки документов через утверждение "МГБ ДНР" о проникновении в западные районы Донецка "украинских диверсантов". Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"С началом обострения в районе Авдеевки, в Донецке (Спартак, Киевский район) оккупанты резко усилили фильтрационные мероприятия вблизи расположения своих формирований, наблюдается увеличение количества патрулей и массовые проверки документов. Такие мероприятия проводятся по настоянию "военной разведки" "МГБ ДНР", которая утверждает, что в западные районы Донецка массово проникли "Украинские диверсанты" для установки вблизи важных объектов неких "указателей" для артиллерии ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Украина призвала РФ предоставить миссии ОБСЕ доступ к оккупированным территориям Донбасса.

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