Боевики резко увеличили количество патрулей в Донецке из-за "украинских диверсантов" - "Информационное сопротивление"

"С началом обострения в районе Авдеевки, в Донецке (Спартак, Киевский район) оккупанты резко усилили фильтрационные мероприятия вблизи расположения своих формирований, наблюдается увеличение количества патрулей и массовые проверки документов. Такие мероприятия проводятся по настоянию "военной разведки" "МГБ ДНР", которая утверждает, что в западные районы Донецка массово проникли "Украинские диверсанты" для установки вблизи важных объектов неких "указателей" для артиллерии ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Украина призвала РФ предоставить миссии ОБСЕ доступ к оккупированным территориям Донбасса.