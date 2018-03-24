Бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Протягом дня бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, жоден боєць не постраждав. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано п’ять обстрілів наших позицій", - сказано у повідомленні.
На донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти тричі застосували по захисниках Лебединського, що на приморській ділянці.
На луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Щастя.
"Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками", - повідомили в штабі.
Як повідомляв УНН, у штабі АТО проведуть перевірку щодо неповідомлення про обстріли бойовиків.