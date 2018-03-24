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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 45121 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 64730 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108192 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10157 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В течение дня боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, ни один боец ​​не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано пять обстрелов наших позиций", - говорится в сообщении.

На донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитниках Лебединского, что на приморской области.

На луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНН, в штабе АТО проведут проверку из-за несообщения об обстрелах боевиков.

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