Бойовики проводять підготовку військовозобов’язаних з бюджетних організацій “ЛНР/ДНР” - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російське командування проводить бойову підготовку військовозобов’язаних з бюджетних організацій, розташованих на окупованих територіях “ЛНР/ДНР”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
“Російське окупаційне командування у рамках мобілізаційних заходів проводить заняття з бойової підготовки із військовозобов’язаними, насамперед з бюджетних організацій "ЛНР/ДНР". 26 квітня ц.р. під керівництвом військовослужбовців 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ проведені заняття з вогневої підготовки з практичним виконанням стрільб”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, російське командування доукомплектує лави бойовиків колишніми в’язнями.