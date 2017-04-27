Боевики проводят подготовку военнообязанных из бюджетных организаций "ЛНР/ДНР" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российское командование проводит боевую подготовку военнообязанных из бюджетных организаций, расположенных на оккупированных территориях "ЛНР/ДНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
“Российское оккупационное командование в рамках мобилизационных мероприятий проводит занятия по боевой подготовке с военнообязанными, прежде всего из бюджетных организаций „ЛНР/ДНР“. 26 апреля с.г. под руководством военнослужащих 2-го АК (Луганск) ВС РФ проведены занятия по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, россиское командование доукомплектует ряды боевиков бывшими узниками.