Бойовики провели 43 обстріли на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Минулої доби бойовики на маріупольському напрямку 20 разів застосували важке озброєння, розміщене в прифронтовій смузі. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 43 ворожих обстріли. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Вчора окупанти близько 20 разів застосовували важке озброєння, розміщене в прифронтовій смузі — міномети, танки, 152-м гармати. Українські війська активно ведуть вогонь у відповідь. Найпотужніші обстріли сталися у Гнутовому та Водяному”, — сказав він.
Також, як повідомив речник, епізодичні ворожі обстріли сталися в інших районах, зокрема Красногорівці, Новотроїцькому, Новогригорівці.
Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 43 ворожих обстріли.
Нагадаємо, минулої доби поблизу села Малинівка, що неподалік Краматорська, зазнав авіакатастрофи військовий вертоліт Мі-2, троє членів екіпажу та двоє пасажирів загинули.