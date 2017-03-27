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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118423 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177397 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129605 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124613 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117150 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106477 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Боевики провели 43 обстрела на мариупольском направлении

Боевики провели 43 обстрела на мариупольском направлении

Киев  •  УНН

 • 7708 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошедшие сутки боевики на мариупольском направлении 20 раз применили тяжелое вооружение, размещенное в прифронтовой полосе. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Вчера оккупанты около 20 раз применяли тяжелое вооружение, размещенное в прифронтовой полосе - минометы, танки, 152-м пушки. Украинские войска активно ведут огонь. Самые мощные обстрелы произошли в Гнутово и Водяное ", - сказал он.

Также, как сообщил пресс-секретарь, эпизодические враждебные обстрелы произошли в других районах, в частности Красногоровке, Новотроицком, Новогригорьевке.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела.

Напомним, за минувшие сутки вблизи села Малиновка, недалеко Краматорска, потерпел авиакатастрофу военный вертолет Ми-2, три члена экипажа и двое пассажиров погибли.

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