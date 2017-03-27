Боевики провели 43 обстрела на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошедшие сутки боевики на мариупольском направлении 20 раз применили тяжелое вооружение, размещенное в прифронтовой полосе. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера оккупанты около 20 раз применяли тяжелое вооружение, размещенное в прифронтовой полосе - минометы, танки, 152-м пушки. Украинские войска активно ведут огонь. Самые мощные обстрелы произошли в Гнутово и Водяное ", - сказал он.
Также, как сообщил пресс-секретарь, эпизодические враждебные обстрелы произошли в других районах, в частности Красногоровке, Новотроицком, Новогригорьевке.
Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела.
Напомним, за минувшие сутки вблизи села Малиновка, недалеко Краматорска, потерпел авиакатастрофу военный вертолет Ми-2, три члена экипажа и двое пассажиров погибли.