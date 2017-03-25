Бойовики провели 33 обстріли на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Минулої доби на Донецькому напрямку сталося 33 ворожих обстріли, 13 із яких – із важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Минулої доби на Донецькому напрямку сталося 33 ворожих обстріли, 13 із яких – із важкого озброєння", - сказав він.
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Також, за словами А.Лисенка, в районі Світлодарська минулої доби було зафіксовано 6 ворожих обстрілів, тривалістю від 15 хвилин до години кожен.
"Під час кожного із них застосовувалося озброєння на БМП та міномети", - сказав він.
А.Лисенко також додав, що поблизу Авдіївки обстріли тривають майже цілодобово.
"Ситуація під Авдіївкою – ворожі обстріли на цих рубежах відбувається майже цілодобово. Переважна більшість випадків відкриття вогню окупантами супроводжується застосуванням мінометів", - сказав він.