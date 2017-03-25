Боевики провели 33 обстрела на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 33 вражеских обстрела, 13 из которых - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 33 вражеских обстрела, 13 из которых - из тяжелого вооружения", - сказал он.
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Также, по словам А.Лысенко, в районе Светлодарска прошедшие сутки зафиксировано 6 вражеских обстрелов, продолжительностью от 15 минут до часа каждый.
"Во время каждого из них применялось вооружение на БМП и минометы", - сказал он.
А.Лысенко также добавил, что вблизи Авдеевки обстрелы продолжаются почти круглосуточно.
"Ситуация под Авдеевкой - враждебные обстрелы на этих рубежах происходит почти круглосуточно. В подавляющем большинстве случаев открытия огня оккупантами сопровождается применением минометов", - сказал он.