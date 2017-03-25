Боевики провели 33 обстрела на донецком направлении

"За прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 33 вражеских обстрела, 13 из которых - из тяжелого вооружения", - сказал он.

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Также, по словам А.Лысенко, в районе Светлодарска прошедшие сутки зафиксировано 6 вражеских обстрелов, продолжительностью от 15 минут до часа каждый.

"Во время каждого из них применялось вооружение на БМП и минометы", - сказал он.

А.Лысенко также добавил, что вблизи Авдеевки обстрелы продолжаются почти круглосуточно.

"Ситуация под Авдеевкой - враждебные обстрелы на этих рубежах происходит почти круглосуточно. В подавляющем большинстве случаев открытия огня оккупантами сопровождается применением минометов", - сказал он.