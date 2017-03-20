Бойовики проведуть примусовий призов для доукомплектування з’єднань — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Військові комісаріати на Донеччині оповістили про необхідність прибуття до пунктів збору військовозобов’язаних, під прикриттям зборів буде здійснено примусовий призов. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Військовими комісаріатами Сніжне, Чистякове та Шахтарськ оповіщено приписний особовий склад про необхідність прибуття 20 березня цього року до пунктів збору. Повістки розіслані військовозобов’язаним віком до 50 років. Збори проводитимуться у квітні-травні цього року. Під прикриттям зборів буде здійснено примусовий призов військовозобов’язаних для доукомплектування з’єднань і частин 1-го АК”, — йдеться в повідомленні.
Також у розвідці додали, що зараз проводиться уточнення кількості необхідних військових спеціалістів.
Як повідомляв УНН, бойовики за добу, з 19 на 20 березня, 50 разів обстріляли сили АТО.