Боевики проведут принудительный призыв для доукомплектования соединений - разведка

"Военными комиссариатами Снежного, Чистяково и Шахтерска оповещен приписной личный состав о необходимости прибытия 20 марта этого года в пункты сбора. Повестки разосланы военнообязанным в возрасте до 50 лет. Сборы будут проводиться в апреле-мае этого года. Под прикрытием собрания будет осуществлен принудительный призыв военнообязанных для доукомплектования соединений и частей 1-го АК", - говорится в сообщении.

Также в разведке добавили, что сейчас проводится уточнение количества необходимых военных специалистов.

Как сообщал УНН, боевики за сутки, с 19 на 20 марта, 50 раз обстреляли силы АТО.