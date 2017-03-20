Боевики проведут принудительный призыв для доукомплектования соединений - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Военные комиссариаты Донецкой области оповестили о необходимости прибытия в пункты сбора военнообязанных, под прикрытием собрания будет осуществлен принудительный призыв. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Военными комиссариатами Снежного, Чистяково и Шахтерска оповещен приписной личный состав о необходимости прибытия 20 марта этого года в пункты сбора. Повестки разосланы военнообязанным в возрасте до 50 лет. Сборы будут проводиться в апреле-мае этого года. Под прикрытием собрания будет осуществлен принудительный призыв военнообязанных для доукомплектования соединений и частей 1-го АК", - говорится в сообщении.
Также в разведке добавили, что сейчас проводится уточнение количества необходимых военных специалистов.
Как сообщал УНН, боевики за сутки, с 19 на 20 марта, 50 раз обстреляли силы АТО.