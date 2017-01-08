Бойовики протягом дня 28 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Бойовики протягом дня 28 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Станом на 18:00 відбулося 28 обстрілів”, — йдеться у повідомленні.
На маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії обстрілювали Широкине. З мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по Гнутовому, Троїцькому, Водяному та Широкиному. По Широкиному та Мар’їнці вогонь вели БМП противника. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Талаківці вогонь вів і танк.
На луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів обстрілювали Троїцьке, з великокаліберних кулеметів — Новозванівку, а по Троїцькому стріляв снайпер.
На донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Авдіївці та Луганському. А з гранатометів та стрілецької зброї — по Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника.