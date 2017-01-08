Боевики в течение дня 28 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Боевики в течение дня 28 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"По состоянию на 18:00 состоялось 28 обстрелов", - говорится в сообщении.
На мариупольском направлении с 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Широкино. С минометов различных калибров боевики вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяное и Широкино. По Широкино и Марьинке огонь вели БМП противника. С гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Широкино. По Талаковке огонь вел и танк.
На луганском направлении с 82 миллиметровых минометов обстреливали Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов - Новозвановку, а по Троицкому стрелял снайпер.
На донецком направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника.