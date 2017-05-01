Бойовики протягом дня 25 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 25 обстрілів позицій українських військовослужбовців у зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З початку доби ворог 25 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників”, — зазначили у прес-центрі.
У штабі АТО поінформували, що на донецькому напрямку вогнем з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї противник накривав позиції поруч Луганського.
“З озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Верхньоторецького, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — по оборонцях Новгородського, Авдіївки, Зайцевого та шахти “Бутівка”, — уточнили у штабі.
У штабі АТО також повідомили, що на приморському напрямку по позиціях поблизу Повлополя ворог гатив зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.
“З мінометів калібру 82-мм противник бив по опорних пунктах поруч Мар’їнки. 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по оборонцях Красногорівки, а гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети — по захисниках населених пунктів Гнутове, Талаківка, Широкине та Водяне. У районі Павлополя діяли ворожі снайпери”, — зазначили у прес-центрі штабу.
Крім того, за інформацією прес-центру, на луганському напрямку з автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по позиціях біля Новозванівки.
У штабі АТО підкреслили, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.
Як повідомляв УНН, з початку сьогоднішньої доби в зоні поведення АТО зазнали поранень п’ятеро військовослужбовців Збройних сил України.