Боевики в течение дня 25 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 25 обстрелов позиций украинских военнослужащих в зоне проведения АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“С начала суток враг 25 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников”, — отметили в пресс-центре.
В штабе АТО сообщили, что на донецком направлении огнем из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом Луганского.
“С вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — по защитникам Новгородского, Авдеевки, Зайцевого и шахты ”Бутовка“, - уточнили в штабе.
В штабе АТО также сообщили, что на приморском направлении по позициям вблизи Повлополя враг бил со 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.
“С минометов калибра 82-мм противник бил по опорным пунктам возле Марьинки. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Красногоровки, а гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы — по защитникам населенных пунктов Гнутово, Талаковка, Широкино и Водяное. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы”, - отметили в пресс-центре штаба.
Кроме того, по информации пресс-центра, на луганском направлении с автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по позициям у Новозвановки.
В штабе АТО подчеркнули, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.
Как сообщал УНН, с начала сегодняшних суток в зоне АТО получили ранения пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины.