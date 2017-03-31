Бойовики продовжують утримувати в СІЗО Донецька п’ятьох підлітків – І.Геращенко

"Ми з вересня боремося за звільнення п’яти підлітків, які були так само затримані за абсолютно фейковими звинуваченнями про те, що начебто вони завербовані були Україною до якихось терористичних дій", - зазначила І.Луценко.

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Вона додала, що це питання піднімається в ході переговорів у Мінську.

"Попри гуманітарний добрий жест української сторони, коли Президент України помилував своїм указом 15 тих людей, які вчинили злочини проти України для того, щоб інша сторона звільнила підлітків на Новий рік, як вони це обіцяли, ці люди не зробили цього. На сьогодні, на 1 вже квітня 2017 року, через 3 місяці після обіцянок міжнародній стороні ці діти 17-річні залишаються в СІЗО в Донецьку і немає абсолютно жодного пояснення, що вони там роблять", - сказала І.Геращенко.

Вона закликала піднімати це питання на міжнародних майданчиках, а уряд вдосконалити моніторинг поранення, вбивства дітей в рамках конфлікту і розслідувати справи і передавати їх у суди, в тому числі міжнародні.