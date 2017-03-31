Боевики продолжают удерживать в СИЗО Донецка пять подростков - И.Геращенко

"Мы с сентября боремся за освобождение пяти подростков, которые были так же задержаны за совершения фейковых обвинений о том, что якобы они завербованы Украиной для каких-то террористических действий", - отметила И.Луценко.

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Она добавила, что этот вопрос поднимается в ходе переговоров в Минске.

"Несмотря на гуманитарный добрый жест украинской стороны, когда Президент Украины помиловал своим указом 15 этих людей, которые совершившили преступления против Украины для того, чтобы другая сторона освободила подростков на Новый год, как они это обещали, эти люди не сделали этого. На сегодня, к 1-у апреля 2017 года, через 3 месяца после обещаний международной стороне эти дети 17-летние остаются в СИЗО в Донецке и нет абсолютно никакого объяснения, что они там делают", - сказала И.Геращенко.

Она призвала поднимать этот вопрос на международных площадках, а правительство усовершенствовать мониторинг ранения, убийства детей в рамках конфликта и расследовать дела и передавать их в суды, в том числе международные.