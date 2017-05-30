Бойовики продовжують розкрадати зброю в зоні АТО - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Бойовики продовжують розкрадати зброю на підконтрольній "ЛНР/ДНР" території на Донбасі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
"Продовжуються випадки викрадення зброї. Військовослужбовець 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК викрав реактивний піхотний вогнемет РПО-М “Шмель-М” і самовільно залишив частину зі зброєю", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за повідомленням розвідки, під час перевірки несення бойового чергування на передовій позиції одного з підрозділів "1-ї окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1-го АК" офіцер ЗС РФ викрав зброю підлеглого та змусив останнього її викупити.
Також на непідконтрольних територіях виявлено факти приховування боєприпасів для їх подальшого продажу.
"…російським командуванням здійснюється ретельна перевірка організації збереження зброї та боєприпасів. Зокрема, на передових позиціях 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК здійснено перевірку наявності (звірка по кількості) боєкомплекту з фотозвітом. Виявлено факти приховування боєприпасів для їх подальшого продажу", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовики в червні ініціюють призов на військову службу.