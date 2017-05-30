Боевики продолжают разворовывать оружие в зоне АТО - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Боевики продолжают разворовывать оружие на подконтрольной "ЛНР/ДНР" территории на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"Продолжаются случаи похищения оружия. Военнослужащий 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК похитил реактивный пехотный огнемет РПО-М "Шмель-М" и самовольно оставил часть с оружием", - говорится в сообщении.
Кроме того, по сообщению разведки, во время проверки несения боевого дежурства на передовой позиции одного из подразделений "1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-го АК" офицер ВС РФ похитил оружие подчиненного и заставил последнего его выкупить.
Также на неподконтрольных территориях выявлены факты сокрытия боеприпасов для их дальнейшей продажи.
"... российским командованием осуществляется тщательная проверка организации хранения оружия и боеприпасов. В частности, на передовых позициях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК осуществлена проверка наличия (сверка по количеству) боекомплекта с фотоотчетом. Выявлены факты сокрытия боеприпасов для их дальнейшей продажи", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевики в июне инициируют призыв на военную службу.