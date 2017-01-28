Бойовики продовжують приховане мінування місцевості в районі проведення АТО - розвідка

“Противник продовжує приховане мінування місцевості в районі проведення АТО без встановлення відповідних покажчиків, що попереджують про небезпеку. У Слов’яносербському районі Луганської області місцевому населенню не повідомили про встановлення нових мінно-вибухових загороджень. Через відсутність повідомлень про міни 17 січня на розтяжці підірвався та загинув місцевий житель Івасин Анатолій Семенович. Правоохоронні органи російської окупаційної влади не вживають заходів щодо запобігання злочинів проти місцевого населення”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, за інформацією розвідки, двоє російських військових на Донбасі вбили командира взводу, двоє російських військових на Донбасі вбили командира взводу.