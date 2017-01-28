Бойовики продовжують приховане мінування місцевості в районі проведення АТО - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Противник продовжує приховане мінування місцевості в районі проведення АТО. У зв'язку із цим, Слов'яносербському районі Луганської області через відсутність повідомлень про міни 17 січня на розтяжці підірвався та загинув місцевий житель Анатолій Івасин. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
“Противник продовжує приховане мінування місцевості в районі проведення АТО без встановлення відповідних покажчиків, що попереджують про небезпеку. У Слов’яносербському районі Луганської області місцевому населенню не повідомили про встановлення нових мінно-вибухових загороджень. Через відсутність повідомлень про міни 17 січня на розтяжці підірвався та загинув місцевий житель Івасин Анатолій Семенович. Правоохоронні органи російської окупаційної влади не вживають заходів щодо запобігання злочинів проти місцевого населення”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за інформацією розвідки, двоє російських військових на Донбасі вбили командира взводу, двоє російських військових на Донбасі вбили командира взводу.