Боевики продолжают скрытое минирование местности в районе проведения АТО - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Противник продолжает скрытое минирования местности в районе проведения АТО. В связи с этим, в Словяносербском районе Луганской области из-за отсутствия сообщений о минах 17 января на растяжке подорвался и погиб местный житель Анатолий Ивасин. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.
"Противник продолжает скрытое минирование местности в районе проведения АТО без установки соответствующих указателей, предупреждающих об опасности. В Славяносербском районе Луганской области местному населению не сообщили об установлении новых минно-взрывных заграждений. Из-за отсутствия сообщений о минах 17 января на растяжке подорвался и погиб местный житель Ивасин Анатолий Семенович. Правоохранительные органы российской оккупационной власти не принимают мер по предотвращению преступлений против местного населения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по информации разведки, двое российских военных на Донбассе убили командира взвода.