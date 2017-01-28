Боевики продолжают скрытое минирование местности в районе проведения АТО - разведка

"Противник продолжает скрытое минирование местности в районе проведения АТО без установки соответствующих указателей, предупреждающих об опасности. В Славяносербском районе Луганской области местному населению не сообщили об установлении новых минно-взрывных заграждений. Из-за отсутствия сообщений о минах 17 января на растяжке подорвался и погиб местный житель Ивасин Анатолий Семенович. Правоохранительные органы российской оккупационной власти не принимают мер по предотвращению преступлений против местного населения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по информации разведки, двое российских военных на Донбассе убили командира взвода.