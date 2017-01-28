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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики продолжают скрытое минирование местности в районе проведения АТО - разведка

Боевики продолжают скрытое минирование местности в районе проведения АТО - разведка

Киев • УНН

 • 8919 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Противник продолжает скрытое минирования местности в районе проведения АТО. В связи с этим, в Словяносербском районе Луганской области из-за отсутствия сообщений о минах 17 января на растяжке подорвался и погиб местный житель Анатолий Ивасин. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.

"Противник продолжает скрытое минирование местности в районе проведения АТО без установки соответствующих указателей, предупреждающих об опасности. В Славяносербском районе Луганской области местному населению не сообщили об установлении новых минно-взрывных заграждений. Из-за отсутствия сообщений о минах 17 января на растяжке подорвался и погиб местный житель Ивасин Анатолий Семенович. Правоохранительные органы российской оккупационной власти не принимают мер по предотвращению преступлений против местного населения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по информации разведки, двое российских военных на Донбассе убили командира взвода.

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