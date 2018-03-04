Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції в зоні АТО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Від початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування, передає УНН з посиланням на прес-службу АТО.

"На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка нашої оборони. Поблизу Павлополя противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння танка, БМП та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного ворог застосував важкі міномети. Також зі 120-мм мінометів окупанти вели вогонь у передмісті Мар’їнки," - йдеться у повідомленні.

Загалом, від початку доби, загарбники здійснили 4 обстріли наших укріплень.

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Унаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

У прес-службі зазначили, що підрозділи ЗСУ готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін у районі проведення АТО. 

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