Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Від початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування, передає УНН з посиланням на прес-службу АТО.
"На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка нашої оборони. Поблизу Павлополя противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння танка, БМП та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного ворог застосував важкі міномети. Також зі 120-мм мінометів окупанти вели вогонь у передмісті Мар’їнки," - йдеться у повідомленні.
Загалом, від початку доби, загарбники здійснили 4 обстріли наших укріплень.
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Унаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.
У прес-службі зазначили, що підрозділи ЗСУ готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін у районі проведення АТО.