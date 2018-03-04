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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Боевики продолжают обстреливать украинские позиции в зоне АТО

Боевики продолжают обстреливать украинские позиции в зоне АТО

Киев  •  УНН

 • 8136 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

"На Донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок нашей обороны. Вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино враг применил тяжелые минометы. Также со 120-мм минометов оккупанты вели огонь пригороде Марьинки", - говорится в сообщении.

В общем, с начала суток, захватчики совершили 4 обстрелы украинских укреплений.

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В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал.

В пресс-службе отметили, что подразделения ВСУ готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО.

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