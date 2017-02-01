Бойовики продовжили обстріли Авдіївки попри "режим тиші" - прес-офіцер
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовики продовжують обстріли Авдіївки, незважаючи на “режим тиші”. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-офіцер сектора “Донецьк” Володимир Лазарев.
“Обстріл почався з самого ранку, не прининяється, навіть сьогодні. Застосовуються всі види зброї під Авдіївкою, нема жодного виду озброєння яке б не використали. „Гради“, 152-міліметрові міномети 122-міліметрові калібри гармати, міномети всіх калібрів, гранатомети, кулемети крупнокаліберні, — все це гатить на Авдіївку сьогодні з усіх боків”, — зазначив прес-офіцер.
Також він додав, що за минулу добу — 21 обстріл, і сьогодні на 6:00 — 9 разів. Крім того, на питання кореспондента УНН, що російська сторона нібито сама попросила “режиму тиші”, прес-офіцер зазначив, що вона його не дотримуються.
“То брехня, тільки дається, вона сама запросила вчора режим тиші і сама ж порушила. Попросити це одне. За вчорашній день і сьогодні було 2 штурми і ранком о 8 годині — третій”, — додав В.Лазарев.
Згідно з інформацією прес-офіцера, бойовики понесли значні втрати.
“Серед бойовиків втрати суттєві, тут більше 30 доповідається, це те що відомо, я думаю, їх занадто більше. Втрати є і суттєві
по лінії оборони”, — відзначив він.
Нагадаємо, за словами голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, в Авдіївці зараз “режим тиші”. Ремонті бригади виїхали на місце пориву ліній електропередач.