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Боевики продолжили обстрелы Авдеевки несмотря на "режим тишины" - пресс-офицер

Боевики продолжили обстрелы Авдеевки несмотря на "режим тишины" - пресс-офицер

Киев • УНН

 • 8073 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Боевики продолжают обстрелы Авдеевки, несмотря на "режим тишины". Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-офицер сектора "Донецк" Владимир Лазарев.

"Обстрел начался с самого утра, не прекращается, даже сегодня. Применяются все виды оружия под Авдеевкой, нет ни одного вида вооружения которое бы не использовали. "Грады", 152-миллиметровые минометы 122-миллиметровые калибры пушки, минометы всех калибров, гранатометы, пулеметы крупнокалиберные, - все это летит на Авдеевку сегодня со всех сторон", - отметил пресс-офицер.

Также он добавил, что за прошедшие сутки - 21 обстрел, и сегодня на 6:00 - 9 раз. Кроме того, на вопрос корреспондента УНН, что российская сторона якобы сама попросила "режима тишины", пресс-офицер отметил, что она его не придерживается.

"Это ложь, только дается, она сама запросила вчера режим тишины и сама же нарушила. Попросить это одно. За вчерашний день и сегодня было 2 штурма и утром в 8:00 - третий", - добавил В.Лазарев.

Согласно информации пресс-офицера, боевики понесли значительные потери.

"Среди боевиков потери существенны, здесь более 30 докладывается, это то, что известно, я думаю, их намного больше. Потери есть и существенные по линии обороны", - отметил он.

Напомним, по словам председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, в Авдеевке сейчас "режим тишины". Ремонтные бригады выехали на место порыва линий электропередач.

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