Бойовики повторно обстріляли посольство РФ в Сирії

Зазначається, що бойовики вели обстріл району Дамаска, що знаходиться під їхнім контролем. Випущена ними міна розірвалася на території дипмісії біля входу в консульський відділ і завдала незначні руйнування, ніхто з персоналу не постраждав.

"Черговий напад на російську дипломатичну місію є неприпустимим і заслуговує рішучого засудження", - заявила М.Захарова.

Напередодні посольство Росії в Дамаску також піддалося обстрілу, бойовики випустили два снаряда, жоден з яких не здетонував.

Нагадаємо, у Сирії 30 грудня набуває чинності режим припинення вогню, сторони також заявили про готовність почати переговори про мирне врегулювання. Гарантами угоди між сирійським урядом і озброєною опозицією виступили Росія і Туреччина.

Як повідомляв УНН, 28 грудня, посольство Росії у сирійському Дамаску піддалося обстрілу.