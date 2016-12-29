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Бойовики повторно обстріляли посольство РФ в Сирії

Бойовики повторно обстріляли посольство РФ в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Бойовики в четвер у другій половині дня знову обстріляли посольство Росії в Сирії. Про це повідомила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Зазначається, що бойовики вели обстріл району Дамаска, що знаходиться під їхнім контролем. Випущена ними міна розірвалася на території дипмісії біля входу в консульський відділ і завдала незначні руйнування, ніхто з персоналу не постраждав.

"Черговий напад на російську дипломатичну місію є неприпустимим і заслуговує рішучого засудження", - заявила М.Захарова.

Напередодні посольство Росії в Дамаску також піддалося обстрілу, бойовики випустили два снаряда, жоден з яких не здетонував.

Нагадаємо, у Сирії 30 грудня набуває чинності режим припинення вогню, сторони також заявили про готовність почати переговори про мирне врегулювання. Гарантами угоди між сирійським урядом і озброєною опозицією виступили Росія і Туреччина.

Як повідомляв УНН, 28 грудня, посольство Росії у сирійському Дамаску піддалося обстрілу.

Українські Національні Новини

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