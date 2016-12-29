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Боевики повторно обстреляли посольство РФ в Сирии

Боевики повторно обстреляли посольство РФ в Сирии

Киев • УНН

 • 8103 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Боевики в четверг во второй половине дня снова обстреляли посольство России в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что боевики вели обстрел района Дамаска, который находится под их контролем. Выпущенная ими мина разорвалась на территории дипмиссии возле входа в консульский отдел и нанесла незначительные разрушения, никто из персонала не пострадал.

"Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию недопустимо и заслуживает решительного осуждения", - заявила М.Захарова.

Накануне посольство России в Дамаске подверглось обстрелу, боевики выпустили два снаряда, ни один из которых не сдетонировал.

Напомним, в Сирии 30 декабря вступает в силу режим прекращения огня, стороны также заявили о готовности начать переговоры о мирном урегулировании. Гарантами сделки между сирийским правительством и вооруженной оппозицией выступили Россия и Турция.

Как сообщал УНН, 28 декабря, посольство России в сирийском Дамаске подверглось обстрелу.

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