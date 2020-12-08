Бойовики посилюють передові позиції та нарощують бойову підготовку - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Донбасі бойовики посилюють передові позиції за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків та нарощують заходи бойової підготовки із залученням особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів”, — зазначив він.
Зазначається, що зокрема, цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях окупантами одночасно проводяться заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, збори з командирами взводів та молодшим командним складом, збори з командирами бойових машин, а також показові інструкторсько-методичні заняття.
“Водночас противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення”, — додав Шаравара.
Нагадаємо, на Донбасі з початку доби порушень режиму “тиші” не зафіксовано.