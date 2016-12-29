Бойовики пообіцяли до Нового року звільнити з тюрем підлітків, яких підозрюють "у диверсії та тероризмі" – І.Геращенко

“Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцигарні за ”диверсії і тероризм",- написала І.Геращенко

При цьому вона наголосила, що українська сторона очікує звільнення всіх полонених, які утримуються в ОРДЛО і в Москві.

"Але ми очікуємо звільнення хлопців і апелюємо до Москви і Кремля проявити гуманізм, відпустити заручників, що їх утримують в ОРДЛО і в Москві",- додала І.Геращенко.

Нагадаємо, підлітків, яких бойовики звинуватили у "диверсіях", утримують за ґратами.