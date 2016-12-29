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Боевики пообещали до Нового года освободить из тюрем подростков, подозреваемых "в диверсиях и терроризме" - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 8292 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Представители ОРДЛО пообещали украинской стороне до Нового года освободили подростков, находящихся в тюрьмах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по подозрению в диверсиях и терроризме, сообщила на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Геращенко, передает УНН.

"Представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которых удерживают в тюрьме за "диверсии и терроризм", - написала И.Геращенко

При этом она подчеркнула, что украинская сторона ожидает освобождения всех пленных, содержащихся в ОРДЛО и в Москве.

"Но мы ожидаем освобождения ребят и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм, отпустить заложников, которых удерживают в ОРДЛО и в Москве", - добавила И.Геращенко.

Напомним, подростков, которых боевики обвинили в "диверсиях", удерживают за решеткой.

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