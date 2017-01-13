Бойовики помилково обстріляли власні позиції, в результаті чого загинув один боєць – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Бойовики зі складу "11 окремого мотострілецького полку" "1 АК" ЗС РФ 11 січня помилково провели мінометний обстріл власних передових позицій, в результаті обстрілу один боєць загинув, троє зазнали поранень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідка Міністерства оборони України, передає УНН.
“11 січня ц.р. мінометним розрахунком зі складу "11 окремого мотострілецького полку" (Макіївка) "1 АК" ЗС РФ здійснено помилковий обстріл передових позицій власних підрозділів, у результаті якого вбито одного та поранено трьох військовослужбовців полку”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через низьку підготовку кадрів серед бойовиків зросла кількість небойових втрат.