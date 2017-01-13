КИЕВ. 13 января. УНН. Боевики из состава "11 отдельного мотострелкового полка" "1 АК" ВС РФ 11 января ошибочно провели минометный обстрел собственных передовых позиций, в результате обстрела один боец ​​погиб, трое получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.