Боевики ошибочно обстреляли свои позиции, в результате чего погиб один боец - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Боевики из состава "11 отдельного мотострелкового полка" "1 АК" ВС РФ 11 января ошибочно провели минометный обстрел собственных передовых позиций, в результате обстрела один боец погиб, трое получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"11 января с.г. минометным расчетом из состава "11 отдельного мотострелкового полка" (Макеевка) "1 АК" ВС РФ осуществлено ложный обстрел передовых позиций собственных подразделений, в результате которого убит один и ранены трое военнослужащих полка ", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за низкой подготовку кадров среди боевиков возросло количество небоевых потерь .