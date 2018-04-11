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Бойовики планують примусове залучення школярів до вивчення ворожої ідеології – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. На непідконтрольних ділянках Донбасу окупаційними адміністраціями спільно з російським окупаційним командуванням активізовані пропагандистські заходи з метою поглиблення ідеологічного впливу на місцеве населення, в тому числі молодь шкільного віку. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацію головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

"Зокрема, під виглядом т.зв. "Військово-патріотичного виховання молоді" передбачається примусове залучення школярів до занять з ідеологічної, тактичної та вогневої підготовки", - сказав речник.

За його словами, згідно з розпорядженням так званого "Міністерства освіти і науки" російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Донецької області, визначено обов'язковим до вивчення предмет "початкова військова і медико-санітарна підготовка".

"Одним з етапів оцінки зазначених предметів для випускників буде виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї і нормативів з тактичної підготовки. Оцінювання окупанти передбачають проводити на матеріально-технічній базі з'єднань і частин російських окупаційних військ", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської, яке мало б початись 10 квітня, не відбулось через постійний вогонь з боку бойовиків по позиціям Збройних сил України.

 

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